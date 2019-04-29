وكان المدعي العام قال في طلبه -المقدم مُنذ عامين- إن "حزب الشعب - سلوفاكيا لنا" هو جماعة متطرفة تنتهك أنشطتها دستور البلاد، إلا أن المحكمة اليوم قضت بأن المدعي العام لم يقدم أدلة كافية تدعم طلب الحظر، وذلك حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية.
يذكر أن أعضاء الحزب يستخدمون التحيات النازية ويعدون حلف شمال الأطلسي "ناتو" جماعة إرهابية ويريدون انسحاب البلاد منه ومن الاتحاد الأوروبي.
وكان الحظر ليكون الأول الذي يفرض على حزب له مقاعد بالبرلمان في البلاد إذا ما قضت به المحكمة.
كانت هذه تفاصيل خبر المحكمة العليا بسلوفاكيا ترفض طلب بحظر حزب يميني متطرف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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