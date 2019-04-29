شاهد.. صورة زنزانة الشاب الفلسطيني الذي ادعى أردوغان إنتحاره

تداول سياسيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لزنزانة الفلسطيني زكي مبارك حسن المحتجز في سجون النظام التركي، والذي تم إعلان وفاته إنتحارا؛ الأمر الذي أثار الجدل حول ما إذا كان قد إنتحر فعلا ام تمت تصفيته.

وكانت قد أعلنت السلطات التركية، الأحد، "وفاة" الفلسطيني زكي مبارك حسن المحتجز في سجونها بتهمة التجسس، وبين الرواية الرسمية التي تزعم "انتحاره"، ورواية أسرته التي تؤكد مقتله، مساحة رمادية وتاريخ حافل بوقائع قتل وتلفيق اتهامات باطلة لمعارضي أنقرة.

وكانت السلطات التركية قد اعتقلت الفلسطينيين زكي حسن (55 عاما) وسامر سميح شعبان (40 عاما)، في 22 أبريل/نيسان الجاري، في تركيا.

ويحمل مبارك شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية، وقد أقام في رام الله، قبل أن يتقاعد، ويغادر إلى بلغاريا للإقامة فيها ووصل إلى تركيا قبل أشهر عدة لتأسيس شركة، وفق شقيقه.. وفق "العين الإخبارية".