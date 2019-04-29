المغرد آل شيخ.. مافعله اردوغان بزكي مبارك يدل على أن نظامه يحتضر

قال المغرد السعودي منذر آل شيخ مبارك ان مافعله اردوغان خوفاً من فضيحة زكي مبارك يدل على أن نظامه يحتضر !!. وأضاف في تغريده له على تويتر: أرادت تركيا الإساءة لبلد عظيم ( الإمارات ) فإذا بتلك الإساءة ترتد عليها. وعلق مغرد آخر قائلاً : اعتقد قتلته المخابرات التركية + القطرية بأمر من اردوغان ولذلك نطالب بتحقيق دولي ونتمنى من الصحفيين ملاحقة وزير الخارجية التركي في كل مؤتمر ويسألونه ( هل المخابرات التركية قتلت المواطن الفلسطيني زكي مبارك كما تقول بعض التقارير ) يجب ان لا يمر مرور الكرام هذا الموضوع.

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