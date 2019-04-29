انطلاق الاجتماعات التحضيرية للجنة العسكرية العليا بدول مجلس التعاون

وبحث الاجتماع - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العمانية - عددًا من الموضوعات في مجالات التعاون العسكري القائم بدول المجلس، تمهيدًا لرفعها لاجتماع اللجنة العسكرية العليا لرؤساء أركان القوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي ستعقد اجتماعها التشاوري في أول مايو المقبل بمسقط.
وترأس الاجتماع مساعد رئيس أركان قوات السلطان المسلحة للعمليات والتخطيط العميد أول ركن حمد بن راشد البلوشي، بحضور مساعدي رؤساء الأركان للقوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشاركة الأمين العام المساعد للشؤون العسكرية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي اللواء الركن أحمد بن علي آل علي.
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