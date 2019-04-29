شكرا لقرائتكم خبر عن 35 قتيلاً وجريحاً بهجوم لبوكو حرام في نيجيريا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (كانو) قتل خمسة جنود واعتبر ثلاثون آخرين في عداد المفقودين بعد ثلاثة أيام على هجوم لجماعة بوكو حرام الإرهابية على قاعدة عسكرية في شمال شرق نيجيريا، كما أفادت اليوم (الإثنين) مصادر عسكرية.

قتل خمسة جنود واعتبر ثلاثون آخرين في عداد المفقودين بعد ثلاثة أيام على هجوم لجماعة بوكو حرام الإرهابية على قاعدة عسكرية في شمال شرق نيجيريا، كما أفادت اليوم (الإثنين) مصادر عسكرية.

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