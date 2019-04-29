شكرا لقرائتكم خبر عن المدعي العام الإسرائيلي يمهل نتانياهو أسبوعاً للدفاع عن نفسه والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (القدس المحتلة)

أمهل المدعي العام الإسرائيلي، رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو حتى نهاية الأسبوع المقبل لتأكيد رغبته في عقد جلسة استماع رسمية للدفاع عن نفسه قبل رفع دعاوى الفساد ضده.

وأبلغ المدعي العام أفيشاي ماندلبليت، محامي نتانياهو في رسالة نشرت أمس (الأحد)، أنه إذا أراد رئيس الوزراء ممارسة حقه في الدفاع عن نفسه قبل توجيه لائحة الاتهام المحتملة ضده، فعليه إبلاغ السلطات قبل العاشر من مايو، حيث من المتوقع عقد جلسة الاستماع.