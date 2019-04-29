شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر: النيابة العامة تستجوب وزير المالية في قضية احتيال والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ. ف. ب (الجزائر)

تستمع نيابة الجزائر اليوم (الاثنين) إلى وزير المال الجزائري محمد لوكال، الذي كان حاكم البنك المركزي حتى نهاية مارس قبل تعيينه وزيرا بشأن قضايا مرتبطة خصوصا بـ«تبديد» أموال.

وأعلن القضاء في 20 أبريل أنه استدعى لوكال ورئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، دون أن يوضح ما إذا كانت يريد الاستماع إليهما كشاهدين أو كمشتبه بهما.

ويستجوب القضاء اليوم أيضا قائد الشرطة السابق الذي كان يتمتع بنفوذ كبير عبدالغني هامل وأقيل في يونيو، في قضية أخرى تتعلق «باستغلال النفوذ».