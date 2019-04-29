شكرا لقرائتكم خبر عن 5 قتلى بينهم قس بهجوم على كنيسة في بوركينا فاسو والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ. ف. ب (واغادوغو)

أعلنت مصادر أمنية ومحلية مقتل 5 أشخاص أحدهم قس بهجوم استهدف كنيسة في سيلغادجي في إقليم سوم بشمال بوركينا فاسو، في أول اعتداء على كنيسة في هذا البلد الذي يشهد هجمات متكررة.

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وقال مصدر أمني لوكالة فرانس برس إن «أفرادا مسلحين مجهولين هاجموا الكنيسة البروتستانتية في سيلغادجي ما أدى إلى مقتل أربعة وقس». وأضاف أن «أربعة أشخاص آخرين فقدوا».

وقال أحد أعضاء الكنيسة لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف هويته إن «الهجوم وقع نحو الساعة 13:00»، وأضاف أن «المهاجمين كانوا على دراجات نارية وأطلقوا النار في الهواء قبل أن يستهدفوا الضحايا».

وتشهد بوركينا فاسو منذ أربع سنوات هجمات متكررة يسقط فيها قتلى، وكانت الهجمات تتركز في البداية في شمال البلاد ثم استهدفت العاصمة ومناطق أخرى وخصوصا الشرق. وقد أسفرت عن سقوط نحو 350 قتيلا منذ 2015، حسب إحصاء أجرته فرانس برس.