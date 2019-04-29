شكرا لقرائتكم الجيش الليبي يتقدم نحو طرابلس.. ويستعيد معسكر اليرموك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أفاد مراسل "العربية"، الاثنين، بتقدم الجيش الوطني الليبي باتجاه منطقة صلاح الدين بطرابلس.
وأكد استعاد الجيش الليبي، السيطرة على معسكر اليرموك بطريق قصر بن غشير.
وأفاد مراسل "العربية" بانسحاب كتائب الوفاق الليبية إلى مقر الجوازات بمنطقة صلاح الدين.
وقامت قوات الوفاق بإغلاق الطريق المؤدي لمنطقة صلاح الدين باتجاه الجوازات.
غارات مكثفة على طرابلس
من جانبه قال مسؤولون ليبيون إن الجيش الوطني الليبي كثف غاراته الجوية على العاصمة طرابلس خلال اليومين الماضيين.
وأوضح المسؤولون، الاثنين، أن الغارات الجوية استهدفت لواء النواصي، في منطقة أبو سليم، على بعد حوالي 7 كيلومترات من وسط طرابلس.
وقالوا إن الغارات الجوية والقصف استهدف بلدات خلة الفرجان وعين زارة والتويشة جنوب طرابلس.
هذا وقصفت قوات الجيش الليبي، فجر الأحد، مواقع ميليشيات مسلحة تدعم حكومة الوفاق جنوب العاصمة طرابلس.
وأكد مصدر من العاصمة لـ"العربية.نت" أن سلاح الجو التابع للجيش الليبي شن غارات جوية عنيفة على معسكرات الميليشيات المتحالفة مع حكومة الوفاق جنوب طرابلس، وقصف "معسكر القعقاع" بمنطقة الفلاح، الذي تسيطر عليه كتائب من مدينة مصراتة، ويحتوي على مخازن للأسلحة والذخيرة.
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