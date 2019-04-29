جلسة جديدة للنظر في الإفراج المشروط عن أشهَر سجين سعودي بأمريكا

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

تُعاد يوم الاثنين 6 مايو المقبل، جلسة "الإفراج المشروط" عن السجين السعودي في السجون الأمريكية، حميدان التركي.

وقال نجل "التركي" في تغريدة على حسابه الرسمي: "يتجدد الأمل لنا ولوالدي #حميدان_التركي، في جلسة برول جديدة (جلسة الإفراج المشروط)، والتي ستُعقد بتاريخ ٦ مايو، نسأل الله أن يكتب له فيها الفرج".

ورفض القضاء الأمريكي، العام الماضي، الإفراجَ المشروط عن الأكاديمي السعودي حميدان التركي؛ على أن تتم إعادة اللجنة خلال العام الجاري.

وسبَق أن أحبط مسؤولون سابقون في مكتب التحقيقات الفيدرالية عام 2013، نقلَ "التركي" لإكمال محكوميته في السعودية؛ من خلال تقديم ادعاءات كاذبة بتورطه في جريمة قتل رئيس إدارة الإصلاح في سجن كولورادو "توم كليمنتس"، واتضح عدم صحة تلك الادعاءات الملفقة.