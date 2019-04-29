ثورة غضب مصرية على أفيخاي أدرعي بسبب شم النسيم

كتبت- حنان عبد الهادي رفض المصريون تهنئة المتحدث الرسمي باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، للاحتفال بيوم شم النسيم، قائلين: "احنا هنبطل نحتفل بيه علشان خاطرك". ورفض نشطاء مواقع التواصل...

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