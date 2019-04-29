"اليازا" للحريري: ما الهدف من رصد الموازنة ملياري ليرة للمجلس الأعلى للسلامة المرورية؟

نشرت جمعية "اليازا" على مواقع التواصل الإجتماعي، فيديو لسيارة مخالفة في منطقة صيدا، وطالبت قوى الأمن الداخلي بـ"تطبيق قانون السير اللبناني بشكل متواصل وصارم، حفاظًا على حياة شبابنا وأهلنا".

كما لفتت من جهة ثانية، إلى "أنّنا علمنا من مقابلة الوزير السابق مروان شربل أنّ موازنة 2019 للدولة اللبنانية تتضمّن مليارين ليرة لصالح المجلس الأعلى للسلامة المرورية"، سائلةً: "هل ممكن أن نعرف ما الهدف من ذلك؟".