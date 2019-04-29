نشرت جمعية "اليازا" على مواقع التواصل الإجتماعي، فيديو لسيارة مخالفة في منطقة صيدا، وطالبت قوى الأمن الداخلي بـ"تطبيق قانون السير اللبناني بشكل متواصل وصارم، حفاظًا على حياة شبابنا وأهلنا".
كما لفتت من جهة ثانية، إلى "أنّنا علمنا من مقابلة الوزير السابق مروان شربل أنّ موازنة 2019 للدولة اللبنانية تتضمّن مليارين ليرة لصالح المجلس الأعلى للسلامة المرورية"، سائلةً: "هل ممكن أن نعرف ما الهدف من ذلك؟".
كانت هذه تفاصيل خبر "اليازا" للحريري: ما الهدف من رصد الموازنة ملياري ليرة للمجلس الأعلى للسلامة المرورية؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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