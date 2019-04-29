جبق: يهمنا أن نزيد عدد مؤسسات الرعاية بالمسنين لنغطي حاجات المجتمع

لفت وزير الصحة العامة ​جميل جبق​، في كلمة له من "دار الإمام الكاظم لرعاية المسنين" الّتي زارها لتفقّد المرضى الذذين جرى نقلهم من "مستشفى الفنار"، إلى "أنّني أحببت أن أزور الأشخاص الّذين أخرجناها من الغبن والعذاب والذل"، مبيّنًا "أنّني عاينت في هذه المؤسسة المعاملة الحسنة الّتي يتلقّاها المرضى والمسنون، الذين يعيشون بكرامتهم ويتمّ تقديم الرعاية اللازمة لهم".

وشدّد على أنّه "يهمّنا أن تكثر المؤسسات الرعائية للمسنين خصوصًا في ظلّ غياب الاهتمام بهم، ونحن نعرف أنّ بسبب الضيقة المالية، هناك مسنون أو معوّقين، لا يوجد من يأويهم أو يساعدهم"، متمنيًا أنّ "تتمّ زيادة عدد الأسرة في المؤسسة، وزيادة أعداد المؤسسات المشابهة، لنغطّي حاجات المجتمع".