زار وفد من منفذية صور في "الحزب السوري القومي الإجتماعي"، يتقدّمه ناموس منفذية صور عباس فاخوري، كاهن رعية صور للروم الأرثوذكس الأب نقولا باسيل، وقدّم له التهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيدة.
وقد أشاد فاخوري بـ"دور الأب باسيل وبحرصه على تعزيز وحدة الحياة بين اللبنانيين"، مشدّدًا على "أولوية تحصين المجتمع بمواجهة كلّ التحديات والأخطار، لا سيما الخطر الصهيوني الّذي يتهدّد لبنان".
ودعا إلى "تعزيز ثقافة الوحدة والصمود، وإلى سنّ القوانين الإصلاحية، وفي مقدّمها قانون انتخابات نسبي على أساس لبنان دائره انتخابيه واحده، ولمكافحة الهدر والفساد وتعزيز الاقتصاد الوطني".
بدوره، أشاد الأب باسيل بـ"دور الحزب في تعزيز ثقافة الوحدة ونبذ كلّ أشكال التنابذ والفرقة".
كانت هذه تفاصيل خبر وفد من منفذية صور في "السوري القومي" هنأ الأب باسيل بعيد القيامه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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