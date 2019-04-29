وفد من منفذية صور في "السوري القومي" هنأ الأب باسيل بعيد القيامه

زار وفد من منفذية صور في "​الحزب السوري القومي الإجتماعي​"، يتقدّمه ناموس منفذية صور عباس فاخوري، كاهن رعية صور للروم الأرثوذكس الأب نقولا باسيل، وقدّم له التهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيدة.

وقد أشاد فاخوري بـ"دور الأب باسيل وبحرصه على تعزيز وحدة الحياة بين ال​لبنان​يين"، مشدّدًا على "أولوية تحصين المجتمع بمواجهة كلّ التحديات والأخطار، لا سيما الخطر الصهيوني الّذي يتهدّد لبنان".

ودعا إلى "تعزيز ثقافة الوحدة والصمود، وإلى سنّ القوانين الإصلاحية، وفي مقدّمها قانون انتخابات نسبي على أساس لبنان دائره انتخابيه واحده، ولمكافحة الهدر و​الفساد​ وتعزيز الاقتصاد الوطني".

بدوره، أشاد الأب باسيل بـ"دور الحزب في تعزيز ثقافة الوحدة ونبذ كلّ أشكال التنابذ والفرقة".