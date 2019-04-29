وزير المال التقى فريق البنك الدولي ,مسؤولة مكتب صندوق النقد الدولي في لبنان

عقد وزير المالية علي حسن خليل اجتماعين منفصلين، الأول مع فريق البنك الدولي برئاسة المدير الإقليمي ساروج كومار جاه والثاني مع السيدة نجلا نخلة مسؤولة مكتب صندوق النقد الدولي في لبنان وجرى البحث في أمور الموازنة العامة بخطوطها العريضة والخطوات الإصلاحية التي تتضمنها والأرقام المتوقعة استناداً إلى المعطيات القائمة. كما جرى نقاش وتبادل للآراء للمساعدة في بلورة مجموعة من الأفكار التي توصل إلى موازنة متوازنة تتضمن خطوات إصلاحية عملية.
وقد أثنى وفد البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على هذه الخطوات التي تعكس شفافية ووضوحاً ومقاربة مسؤولة تجاه هذا الملف الحساس.
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