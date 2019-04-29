ركّز عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله، على أنّه "بعد أن أصبح للبنان وسوريا تبادل دبلوماسي رسمي، وسفارة في كلا البلدين، أصبح المجلس الأعلى اللبناني- السوري جهازًا رديفًا ممكن الاستغناء عنه، بخاصة ونحن في مرحلة عصر النفقات".
ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "الموضوع نفسه ينطبق على الموضوع الفلسطيني مع وجود سفارة للسلطة الفلسطينية".
كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله: للإستغناء عن المجلس اللبناني- السوري في مرحلة عصر النفقات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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