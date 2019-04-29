عبدالله: للإستغناء عن المجلس اللبناني- السوري في مرحلة عصر النفقات

ركّز عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​، على أنّه "بعد أن أصبح ل​لبنان​ و​سوريا​ تبادل دبلوماسي رسمي، وسفارة في كلا البلدين، أصبح المجلس الأعلى اللبناني- السوري جهازًا رديفًا ممكن الاستغناء عنه، بخاصة ونحن في مرحلة عصر النفقات".

ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "الموضوع نفسه ينطبق على الموضوع الفلسطيني مع وجود سفارة للسلطة الفلسطينية".