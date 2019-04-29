الشيخ ماهر حمود تابع الوضع في مخيم عين الحلوة واتصل بعون وبري

قام رئيس الإتحاد العالمي لعلماء ​المقاومة​ ​الشيخ ماهر حمود​ بإتصالات واسعة شملت فخامة ​رئيس الجمهورية​ ال​لبنان​ية العماد ​ميشال عون​ ورئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ وعدد من المسؤولين في كافة ​الفصائل الفلسطينية​ لمتابعة الوضع المتوتر في ​مخيم عين الحلوة​. واستقبل خلال ذلك عدداً من المتابعين ومنهم ممثل ​حركة حماس​ في لبنان الدكتور ​أحمد عبد الهادي​ يرافقه الدكتور ​أيمن شناعة​ حيث حضر اللقاء الحاج عبد السلام الصالح مدير مكتب سماحته، كما أجرى إتصالاً بمسؤول المخابرات في منطقة صيدا العقيد سعيد مشموشي، وترتبت الإتصالات على ضرورة تجنب أي إشتباك وتسليم المطلوب وهو معروف لدى الجميع، ودون أي اشتباك لتجنيب المخيم وأهله من أي تدمير أو تهجير، وضرورة المتابعة الأمنية ومثابرة الجهود لإيجاد حل أمني فاعل يجنب المواطنون ومنازلهم أي أذى، كما تلقى العديد من الإتصالات أبرزها من مفتي صيدا وأقضيتها فضيلة ​الشيخ سليم سوسان​.

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