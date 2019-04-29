بن زايد بحث هاتفيا مع ماكرون القضايا الإقليمية والدولية المشتركة

بحث ولي عهد ​أبوظبي​ ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، هاتفيًا مع الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تنميتها وتطويرها بما يعزز الشراكة الاستراتيجية بين دولة ​الإمارات العربية المتحدة​ و​فرنسا​.

كما استعرض بن زايد آل نهيان وماكرون مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك و تبادلا وجهات النظر بشأنها.