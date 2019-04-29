بن زايد بحث هاتفيا مع ماكرون القضايا الإقليمية والدولية المشتركة

بحث ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، هاتفيًا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تنميتها وتطويرها بما يعزز الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وفرنسا.
كما استعرض بن زايد آل نهيان وماكرون مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك و تبادلا وجهات النظر بشأنها.
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