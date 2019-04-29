القضاء السوداني أصدر قرارا بحجز العقارات المملوكة للمسؤولين السابقين

أصدرت السلطة القضائية في السودان قرارًا بحجز العقارات المملوكة للمسؤولين السابقين في نظام الرئيس السابق عمر البشير على المستوى الاتحادي والولائي وشملت أسماء ملاك العقارات المحجوزة أسرة الرئيس المعزول. ويذكر أن السودان يشهد حاليًا مرحلة انتقالية بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير يوم 11 نيسان الجاري إثر حراك شعبي. وكان قد تولى مجلس عسكري انتقالي مقاليد الحكم لفترة انتقالية برئاسة وزير الدفاع السابق عوض بن عوف، الذي لم يلق قبولًا من مكونات الحراك الشعبي ما اضطره بعد ساعات لمغادرة موقعه مع نائب رئيس المجلس، رئيس الأركان السابق كمال عبد الرؤوف الماحي، ليتولى قيادة المجلس المفتش العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان.

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