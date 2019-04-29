الرئيس الأفغاني يعقد اجتماعا تشاوريا كبيرا لأخذ زمام المبادرة بمحادثات السلام

لفت الرئيس الأفغاني ​أشرف غني​، خلال افتتاح اجتماع تشاوري كبير يستمرّ لأربعة أيام ويُعرف باسم "لويا جيركا"، ويهدف إلى إيجاد سبل للتفاوض من أجل الوصول لاتفاق سلام مع "​حركة طالبان​" وإنهاء الحرب في ​أفغانستان​، إلى أنّ "من دواعي فخري أن يحضر هنا ممثّلون من جميع أنحاء البلاد، واليوم نجتمع للتحدّث بشأن محادثات السلام".

وتهدف اجتماعات "لويا جيركا" إلى تشكيل إجماع بين الجماعات العرقية المختلفة والفصائل القبلية، ويعقد عادةً في ظروف غير عادية.

ويهدف اجتماع هذا الأسبوع الّذي يحضره 3200 من زعماء القبائل والقادة ورجال الدين من أقاليم البلاد وعددها 34 إقليمًا، إلى تحديد شروط ​كابول​ لإبرام أي اتفاق سلام.