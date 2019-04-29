أعلنت ​الشرطة​ في بنغلاديش أنّ "​قوات الأمن​ قتلتشخصين على الأقل يشتبه في انتمائهما لجماعة متشدّدة مسؤولة عن هجوم على مقهى في داكا عام 2016".

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كانت هذه تفاصيل خبر الأمن في بنغلاديش قتل اثنين يشتبه في ضلوعهما بهجوم على مقهى بداكا عام 2016 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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