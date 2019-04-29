وزير خارجية تركيا التقى البارزاني وأمِل بنجاح الحكومة الجديدة في كردستان

تمنّى وزير ​الخارجية التركية​ ​مولود جاويش أوغلو​، عقب لقائه مستشار مجلس أمن إقليم ​كردستان​، مرشح "الحزب الديمقراطي" لمنصب رئيس الوزراء في الحكومة الجديدة، ​مسرور البارزاني​، في إطار الزيارة الرسمية الّتي يجريها جاويش أوغلو إلى ​أربيل​، "النجاح لمسرور البارزاني في رئاسة الحكومة الجديدة في ​إقليم كردستان​".

وأكّد "استعداد بلاده للمساعدة وتعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين في جميع المجالات".

في المقابل،لفت البارزاني إلى "رغبة إقليم كردستان في تعزيز العلاقات مع ​تركيا​ أكثر في شتّى المجالات"، مبيّنًا أنّ "كردستان و​العراق​ بحاجة إلى دعم ومساعدة الجيران، وبخاصّة في ما يتعلّق بإعادة الإعمار وتحسين أوضاع المناطق المتضرّرة بسبب الحرب على ​الإرهاب​".

ويوم أمس، وصل جاويش أوغلو إلى العاصمة ​بغداد​ حيث التقى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، نظيره محمد علي الحكيم، رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، ونواب عن المكون التركمان في البرلمان العراقي.