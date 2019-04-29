وزير خارجية تركيا التقى البارزاني وأمِل بنجاح الحكومة الجديدة في كردستان

تمنّى وزير الخارجية التركية مولود جاويش أوغلو، عقب لقائه مستشار مجلس أمن إقليم كردستان، مرشح "الحزب الديمقراطي" لمنصب رئيس الوزراء في الحكومة الجديدة، مسرور البارزاني، في إطار الزيارة الرسمية الّتي يجريها جاويش أوغلو إلى أربيل، "النجاح لمسرور البارزاني في رئاسة الحكومة الجديدة في إقليم كردستان".
وأكّد "استعداد بلاده للمساعدة وتعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين في جميع المجالات".
في المقابل،لفت البارزاني إلى "رغبة إقليم كردستان في تعزيز العلاقات مع تركيا أكثر في شتّى المجالات"، مبيّنًا أنّ "كردستان والعراق بحاجة إلى دعم ومساعدة الجيران، وبخاصّة في ما يتعلّق بإعادة الإعمار وتحسين أوضاع المناطق المتضرّرة بسبب الحرب على الإرهاب".
ويوم أمس، وصل جاويش أوغلو إلى العاصمة بغداد حيث التقى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، نظيره محمد علي الحكيم، رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، ونواب عن المكون التركمان في البرلمان العراقي.
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