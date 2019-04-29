وزير إيراني: الاتفاق مع تركيا على إنشاء خط سكة حديد بين طهران وأنقرة

أعلن وزير الطرق وبناء المدن الإيراني ​محمد إسلامي​، "الاتفاق مع ​تركيا​، على إنشاء خط سكة حديد بين العاصمتين ​طهران​ و​أنقرة​ بهدف نقل المسافرين بين البلدين".

وأوضح عقب الاجتماع الثامن للجنة الشحن والنقل المشتركة الإيرانية- التركية، في طهران، أنّ "الجانب التركي والإيراني اتّفقا أيضًا على تفعيل ممرّ سككي ثلاثي بين إسلام آباد وطهران و​إسطنبول​"، لافتًا إلى أنّ "الجانبين بحثا كذلك بإنشاء خطوط سكك حديد جديدة بغية توسيع نطاق "الترانزيت" واتخاذ القرارات الاستراتيجية لتطوير التعاون الثنائي بصفتهما جسرًا لربط آسيا بأووربا".

وأكّد أنّ "الشحن والنقل يشكلّان شريان حياتيًّا ودورًا مؤثّرًا في تحقيق حجم التبادل التجاري المستهدف بمستوى 30 مليار دولار".