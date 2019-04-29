نقيب المحامين في سوريا: عصابات من المحامين مارسوا النصب والتزوير

كشف نقيب المحامين السوريين نزار سكيف عن مخالفات عدّة ترقى إلى مستوى الجرائم يمارسها المحامون كالتزوير والنصب والتعامل بالدولار رغم أن المحامي يجب ألا يتعامل إلا بالليرة السورية، وفي حال كان هناك عقد رضائي مكتوب بين المحامي والموكل ومنظم بشكل صريح، تحوّل قيمته من الدولار إلى الليرة السورية ووصف ذلك بأنه يعد "مخالفة مسلكية وقانونية".، مشيرًا إلى أن "ثمة محامين يتقاضون مبالغ هائلة تصل إلى أكثر من 7 ملايين ليرة (14 ألف دولار) دون تقديم أي إفادة للموكل".

وأشار سكيف إلى "ارتفاع نسبة التزوير والنصب بين المحامين"، دون أن يعطي نسبة محددة، "سواء في الوكالات أو العقود أو غيرها"، لافتًا إلى "وجود عصابات من المحامين أو مندوبي الوكالات تقوم بالتزوير والتلاعب بحقوق الناس والاستيلاء عليها"، وأكد أنه "تمت معاقبة الذين ضبطوا جنائيًا ومسلكيًا، وفصلهم من النقابة نهائيًا".

ولفت إلى "انتشار التزوير والتلاعب بالبصمات بين المواطنين خاصة في سنوات الحرب، حيث تم التلاعب بالممتلكات وتزويرها".