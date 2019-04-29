قيادي سوداني سابق: البشير في حالة صحية مستقرة

كشف أحد قيادات النظام ​السودان​ي السابق لوسائل إعلام سودانية، وكان قد خرج مؤخرًا من سجن كوبر حيث يقبع الرئيس السوداني المعزول ​عمر البشير​، أن "الأخير حاليًا في حالة صحية مستقرة، بعد تعرضه لوعكة سابقة بسبب الحالة النفسية التي أصيب بها جراء شعوره بأنه تعرض للخيانة والخذلان من ضباط كبار في الجيش والأمن والمخابرات".

وأشار القيادي إلى أن "أسماء الضباط التي ذكرها البشير هي حاليًا خارج المشهد السياسي في البلاد".

وكانت الأزمة الاقتصادية في السودان قد ساهمت في إشعال فتيل ​احتجاجات​ شعبية أدت للإطاحة بالرئيس عمر البشير مطلع الشهر الجاري.

ويذكر أن السودان الذي يبلغ عدد سكانه 40 مليون نسمة يعاني من ارتفاع سريع في معدل التضخم ونقص في السيولة والوقود والسلع الأساسية.