بايدن يطلق حملته للانتخابات الرئاسية بمعقل عمّالي قديم في بنسلفانيا

بدأ نائب الرئيس الأميركي جو بايدن أول تحرّك ميداني له ضمن حملته للترشح عن الحزب الديموقراطي للانتخابات الرئاسية الأميركية، ويتمثل بلقاء عمّال ونقابيين، واختار لهذا الحدث ولاية بنسلفانيا الواقعة شمال شرق الولايات المتحدة حيث ولد قبل 76 عاماً. ويزور مدينته بيتسبرغ، مهد صناعة الفولاذ الأميركية والتي تحوّل جزء منها راهناً إلى الصناعات التكنولوجية.

وبدعوة من الناشطين النقابيين سيتحدث حول مسألة إعادة بناء الطبقة الوسطى الأميركية. واختار النائب السابق لباراك اوباما استراتيجية مواجهة مع الرئيس دونالد ترامب الذي يتهمه بتشويه القيم الأميركية. ويتباهى بايدن ذو الشعبية والأصول المتواضعة، بالإبقاء على تواصله مع الطبقة العاملة في الحزب الديموقراطي.

وكان بايدن قد أكّد الخميس الماضي في ماساتشوستس أمام موظفي متاجر كبرى مضربين "إنّ مصرفيي وول ستريت والمديرين العامين لم يبنوا الولايات المتحدة. أنتم من بناها (...) الناس العاديون من الطبقة الوسطى".

وتعد هذه المرة الثالثة التي يسعى فيها بايدن لدخول سباق البيت الأبيض، سبقها إخفاقان في الإنتخابات التمهيدية. ويرى بايدن أنّه بإمكانه تجسيد خط وسطي ومعتدل ضمن الحزب الديموقراطي الذي يميل أكثر فأكثر نحو اليسار.

ويذكر أن بنسلفانيا صوتت في 2016 لترامب كما غيرها من المناطق الصناعية حيث يسود شعور بالتراجع الاجتماعي.