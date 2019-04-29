ركّز وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، على أنّ "المعايير المزدوجة تتجلّى في حقيقة أنّ زملائنا الغربيين -الأوروبيين في المقام الأول- وأيضًا في أجزاء أُخرى من العالم، لا يريدون استقبال الإرهابيين الأجانب الّذين قام الأميركيون والأكراد بأسرهم على الضفة الشرقية من الفرات".
وأوضح عقب لقائه وزير خارجية بنغلاديش أبو الكلام عبد المؤمن، في موسكو، أنّ "هناك خلافًا، الأميركيون يهدّدون بإطلاق سراحهم، وهو ما سيكون جريمة فظيعة، على ما أعتقد. الأوربيون، الّذين يحمل هؤلاء المجرمون جنسية بلادهم، يرفضون استقبالهم".
وركّز لافروف على أنّ "التنظيمات الإرهابية تواصل استفزازاتها في مناطق خفض التصعيد، ولا يمكن السماح ببقاء الإرهابيين في إدلب".
كانت هذه تفاصيل خبر لافروف: إطلاق الأميركيين سراح الإرهابيين المحتجزين بسوريا سيكون جريمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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