سلطات فرنسا اعتقلت 4 أشخاص كانوا يخططون للقيام بأعمال عنف ضد الشرطة

كشفت "وكالة الصحافة الفرنسية- أ.ف.ب"، أنّ "مصادر متطابقة أعلنت أنّ أربعة أشخاص يشتبه بأنّهم كانوا يعدّون لهجوم يمكن أن يستهدف قوات الأمن، خلال أجل قصير، جرى توقيفهم في إطار تحقيق مفتوح في قضية "عصابة أشرار إرهابية إجرامية".

وذكرت النيابة العامة في باريس، أنّ "من بين الموقوفين قاصر محكوم من قبل بالسجن ثلاثة أعوام، بينها عامان مع وقف التنفيذ والمراقبة، وذلك لمحاولته التوجّه إلى سوريا".

من جهته، أفاد مصدر قريب من التحقيق بأنّ "الموقوفين الثلاثة الآخرين بالغون ومعروفون لقضايا الحق العام".