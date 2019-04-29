مثول وزير المال الجزائري أمام النيابة العامة في قضايا مرتبطة بـ"تبديد أموال"

مثُل وزير المال ​الجزائر​ي محمد لوكال، الّذي كان حاكم ​البنك المركزي​ حتّى نهاية آذار الماضي قبل تعيينه وزيرًا، أمام ​النيابة العامة​ في الجزائر بشأن قضايا مرتبطة خصوصًا بـ"تبديد أموال".

وكان قد أعلن القضاء في 20 نيسان الحالي، انّه استدعى لوكال ورئيس الوزراء السابق ​أحمد أويحيى​، من دون أن يوضح ما إذا كانت يريد الاستماع إليهما كشاهدين أو كمشتبه بهما.

ويستجوب القضاء اليوم أيضًا قائد الشرطة السابق الّذي كان يتمتعّ بنفوذ كبير عبد الغني هامل، وأُقيل في حزيران، في قضية أُخرى تتعلّق بـ"استغلال النفوذ".