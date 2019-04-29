بالصور.. توافد المواطنين على مصيف بلطيم لقضاء عطلة شم النسيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

توافد المواطنون من أبناء محافظة كفر الشيخ، والمحافظات المجاورة، اليوم الإثنين، على شواطئ مصيف بلطيم، لقضاء عطلة عيد الربيع وشم النسيم.

وأكد المحاسب فادي شميس، رئيس مدينة مصيف بلطيم، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن هناك غرفة عمليات طوال اليوم وعلى مدار الساعة لمتابعة حالات العمل بشواطئ المصيف الستة الفنار، والنرجس، والزهراء، والسلام، والأمل، والفيروز، والتواصل مع المنقذين العاملين بالشواطئ لتوجيهاتهم بالتعليمات الخاصة بالإدارة بشأن عملهم.

وقال رئيس مدينة مصيف بلطيم، إن إدارة المصيف دفعت بعدد 60 منقذًا، للانتشارعلى الشواطئ الستة بالمصيف لمتابعة حالات الغرق، التى قد تحدث أثناء قضاء الزائرين للاستحمام بمياه البحر الأبيض المتوسط، وتجهيز قسم الأستقبال في مستشفي النرجس، وتوفير الأدوية والأمصال اللازمة، خلال عطلة شم النسيم.

وأضاف أنه جرى وضع خطة أمنية محكمة مع القيادات الأمنية، تستهدف حفظ الأمن، وتأمين رواد مدينة مصيف بلطيم، أثناء احتفالهم بشم النسيم، من خلال تجهيز سيارات نجدة، وخطوط، لتلقي البلاغات، وتفعيل الدوريات الأمنية الثابتة، والمتحركة للمرورعلى الشواطئ، وتكثيف حملات شرطة المرافق، وإدارة المرور.