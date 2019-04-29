مقتل شخص وإصاب 6 آخرين إثر اندلاع حريق بمبنى سكني في مانيلا

محمد اسماعيل - القاهرة - مانيلا- (د ب ا):

قالت هيئة الإطفاء في الفلبين اليوم الاثنين إن سيدة على الأقل لقيت حتفها وأصيب ستة آخرون إثر اندلاع حريق ضخم بمنبى سكني في العاصمة الفلبينية.

وأضافت الهيئة أنه تم العثور على جثة السيدة في الطابق الـ21 ببرج باسيفيك كوست في باراناكوي، موضحة أن السيدة، 80 عاما، أصيبت بحروق شديدة.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن الحريق اندلع في الطابق الـ18 وامتد للطابق الـ21 . ولم يعرف على الفور سبب الحادث.