بالصور- إقبال متفاوت على شواطئ الإسكندرية.. ومسؤول: بسبب رمضان والامتحانات

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية- محمد عامر:

سجلت شواطئ الإسكندرية والبالغ عددها 52 شاطئا، اليوم الإثنين، إقبالا متفاوتا خلال احتفالات شم النسيم، رغم موجة الحر التى تشهدها المدينة الساحلية.

تعد عطلة أعياد شم النسيم، ذات طابع خاص وبروفة مبكرة لاختبار جميع مرافق المدينة الساحلية قبل انطلاق فصل الصيف وعودة الحياة لشواطئها بعد غياب طويل استمر طوال شهور الشتاء.

ورصد "مصراوى" فى جولة أجراها بشواطئ شرق المدينة، بدءا من سيدى بشر وصولا إلى المندرة والمنتزه، تفاوت نسب الإقبال بين الشواطئ.

وشهدت شواطئ سيدي بشر إقبالا متوسطا من الزوار، فيما بدأت الأعداد فى التزايد فى شاطئ "نيو بوريفاج" – أكبر شواطىء الإسكندرية والبالغ مساحته كيلو و800 مترا.

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وتنوع زوار الشواطئ من الشباب والعائلات، إلا أن ذلك لم يحدث فارقا فى نسبة الإشغالات على الشواطئ، حيث لم تظهر بالشكل المعهود كل عام.

وحول تفاوت نسبة الاشغالات بالشواطئ، قال مصدر مسئول بالادارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إن نسبة الإشغال في شواطئ المدينة متفاوتة، بسبب موسم الامتحانات وقرب حلول شهر رمضان المبارك.

وأضاف المصدر في تصريح لـ"الخليج 365" أن شواطئ المندرة والمنتزه سجلت أعلى نسبة إشغالا تراوحت بين 60 و70%.

وفى سياق متصل، شهدت شوارع المدينة الساحلية، سيولة مرورية، فيما إنتشرت الدوريات الأمنية بأماكن التجمعات لبث روح الطمأنينة في نفوس المواطنين.