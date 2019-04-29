الخميس.. محلية النواب تفتح ملف تراكمات القمامة وأزمات الصرف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

تناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، الخميس المقبل، طلب الإحاطة المقدم من النائبة الدكتورة شادية ثابت؛ بشأن انتشار مقالب القمامة بشارع القومية العربية ما أدى إلى انبعاث الروائح الكريهة التي تؤثر على الصحة العامة للمواطنين، فضلاً عن عدم وجود خطة لجمع القمامة من المنازل بمنطقة إمبابة – محافظة الجيزة.

ويشهد الاجتماع مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب إيهاب منصور، بشأن الشكوى المتكررة في كل محافظات مصر من تراكم القمامة وعدم إيجاد الحلول المناسبة لها وخاصة منطقة العمرانية بمحافظة الجيزة، وطلب الإحاطة المقدم من النائب سعيد حساسين بشأن تراكم القمامة بشكل مُفزع ومؤذٍ من بداية طريق المعتمدية حتى مطلع الطريق الدائري بمحافظة الجيزة.

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كما تشهد أيضا طلب الإحاطة المقدم من النائبة ماريان عازر بشأن تأثير انبعاثات رائحة القمامة على صحة المواطنين، والقمامة والموجودة في آخر محور 26 يوليو باتجاه المهندسين ومطلع الطريق الدائري المتفرع منه والمتجه إلى جامعة القاهرة وصفط اللبن – محافظة الجيزة.

وأيضا طلب الإحاطة المقدم من النائب الدكتور عبدالرحيم علي، بشأن تراكم القمامة ما أدى إلى انتشار الأوبئة والحشرات، فضلاً عن سوء خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وانتشار مافيا السرفيس والميكروباص والتوك توك بمنطقتي الدقي والعجوزة – محافظة الجيزة.

كما تشهد أيضا مناقشة طلبا الإحاطة المقدمين من النائبين أحمد سميح درويش، الدكتور محمد علي عبد الحميد، بشأن معاناة المواطنين بمنطقة الإخلاص بالطالبية – محافظة الجيزة من غياب الصرف الصحي فضلاً عن تلوث مياه مصرف موجود داخل الكتلة السكانية بالمنطقة وعدم تغطيته مما جعله مصدراً للتلوث وانتشار الأمراض والأوبئة نتيجة تحويل المنطقة إلى مقلب للقمامة، وطلب الإحاطة المقدم من النائبة إلهام خميس، بشأن نزع ملكية عدد 800 كابينة من كبائن المنتره بمحافظة الإسكندرية علماً بأن أصحاب تلك الكبائن هم ملاك بحق انتفاع وليسوا مستأجرين.​