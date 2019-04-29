توريد 1734 طن قمح في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، توريد 1734 طن و818 كيلو جراما من الأقماح المحلية للصوامع والشون بنطاق المحافظة، وذلك منذ انطلاق موسم توريد الأقماح المحلية 2019، بدايةً من 15 أبريل الجاري.

وقال محافظ كفر الشيخ، في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، إن الرصيد السابق بلغ 700 طن و671 كيلوجراما، وإجمالي الكمية الموردة اليوم بلغت 1034 طن و147 كيلو جرام، و الجهات المسوقة هم الشركة المصرية للصوامع والتخزين "صومعة سيدى سالم"، "صومعة شباس الملح بمركز دسوق"، وشركة المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية قطاع مطاحن كفرالشيخ، والبنك الزراعي المصري.

وأكد أن الأسعار المقررة لتوريد الأقماح المحلية الموسم الحالي تضمنت " 655 جنيه، للإردب 150 كيلو جرام درجة نقاوة 22.5 قيراط، و670 جنيه للإردب 150 كيلو جرام درجة نقاوة 23 قيراط، و685 جنيها للإردب 150 كيلو جرام درجة نقاوة 23.5 قيراط، ولا يمكن استقبال الأصناف المنزرعة التي تقل جودتها عن 22%.

ولفت محافظ كفرالشيخ، إلى أنه يجرى سداد القيم المالية للمزارعين خلال 48 ساعة، من التوريد تسهيلاً عليهم، ويهيب بالمزارعين استمرار تنظيم عملية التوريد وعملية التسويق، وتوافر الأجولة الجديدة لنقل القمح أثناء التوريد، ليكون موسم حصاد رائع.