زوار القناطر يستقبلون محافظ القليوبية بالورود احتفالا بشم النسيم

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

تفقد الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية، اليوم الإثنين، حدائق القناطر الخيرية، ووزع الورود على المحتفلين بشم النسيم داخل حديقة عفلة.

ووزع محافظ القليوبية الورود والهدايا الرمزية على المواطنين والأطفال، خلال الاحتفال بشم النسيم، وأجرى جولة في حدائق القناطر المختلفة.

وأكد المحافظ، في تصريحات صحفية اليوم، أن أعمال التطوير التي شهدتها القناطر الخيرية ومنها حديقة عفلة كانت لها الأثر في جذب المواطنين للعودة مرة أخرى لقضاء شم النسيم بكثافة في القناطر.

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وأشار إلى أنه جرى تهذيب الأشجار النادرة ووضع سلات القمامة وتشديد الرقابة على المراكب النيلية والتواجد الأمني المكثف داخل الحدائق وخارجه، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع إدارة المسطحات المائية لتنفيذ حملات تفتيشية على المعديات والوحدات النهرية بنهر النيل بقطاع مركز مدينة القناطر الخيرية للتأكد من التزامها بقواعد الأمان والسلامة حفاظا على المواطنين.

وأضاف أنه جرى تشكيل غرفة عمليات بالمحافظة بمناسبة شم النسيم لمتابعة المدن والأحياء والأمن والمرور والصحة والتموين والكهرباء والزراعة والري والنظافة والمسطحات المائية خلال الاحتفالات.

وشدد خلال متابعته لرؤساء المدن والأحياء، على ضرورة رفع حالة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة وكذلك عمل خطة محكمة لتأمين الحدائق وأماكن التجمعات.