16 ألف زائر لحديقة الحيوان بالجيزة حتى منتصف اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد :

تواصل توافد زوار حديقة الحيوان بالجيزة؛ لقضاء يوم شم النسيم، ومشاهدة العروض الخاصة في الحديقة.

وقال الدكتور رشاد رحيم، مدير حديقة الحيوان بالجيزة، إن عدد الزوار بلغ 16 ألف زائر حتى منتصف اليوم، مشيرا إلى أن الحديقة استعدت بـ700 سلة نظافة و320 فرد أمن لتأمين الزائرين.

وأضاف رحيم، لمصراوي، الاثنين، أنه يتوقع ارتفاع عدد الزائرين للضعف خلال الـ3 ساعات القادمة، موضحا أن الحيوانات بصحة جيدة، متمنيًا أن يلتزم المواطنون بالسلوك الحسن.

وأشار إلى ضبط بعض الحالات المخالفة من الزوار مثل اصطحاب بوتاجاز صغير وشيشة وألعاب النارية.