محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج – عمار عبدالواحد:
تفقد مدير أمن سوهاج، اللواء هشام الشافعي وعدد من القيادادات الأمنية، موقع المنزل المنهار بدائرة قسم جرجا، جنوبي المحافظة، اليوم الإثنين، والذي أسفر عنه مصرع شقيقتين و4 مصابين، وجميعهم من أسرة واحدة.
وأكدت تحريات إدارة البحث الجنائي أن المنزل المنهار مكون من طابقين ومشيد بالطوب الأحمر والطين ومسقوف بأفلاق النخيل والجريد، وأن سبب الانهيار قدم المنزل وتهالكه.
وأعلن الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، عن أسماء المتوفين والمصابين، وتبين أن المتوفين هم "سارة ع ع" 13 سنة، وشقيقتها "هاجر" 15 سنة، والمصابين هم "أمورة ع" 55 سنة، "غادة ع ع" 19 سنة، "آية خ ع" 9 سنوات، "آمنة ع ع" 18 شهرًا.
وأوضح "جميعة" أنه جرى الدفع بـ 4 سيارات إسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المتوفين والمصابين إلى مستشفى جرجا العام.
كانت هذه تفاصيل خبر الصور الأولى للمنزل المنهار في سوهاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.