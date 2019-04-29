الصور الأولى للمنزل المنهار في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج – عمار عبدالواحد:

تفقد مدير أمن سوهاج، اللواء هشام الشافعي وعدد من القيادادات الأمنية، موقع المنزل المنهار بدائرة قسم جرجا، جنوبي المحافظة، اليوم الإثنين، والذي أسفر عنه مصرع شقيقتين و4 مصابين، وجميعهم من أسرة واحدة.

وأكدت تحريات إدارة البحث الجنائي أن المنزل المنهار مكون من طابقين ومشيد بالطوب الأحمر والطين ومسقوف بأفلاق النخيل والجريد، وأن سبب الانهيار قدم المنزل وتهالكه.

وأعلن الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، عن أسماء المتوفين والمصابين، وتبين أن المتوفين هم "سارة ع ع" 13 سنة، وشقيقتها "هاجر" 15 سنة، والمصابين هم "أمورة ع" 55 سنة، "غادة ع ع" 19 سنة، "آية خ ع" 9 سنوات، "آمنة ع ع" 18 شهرًا.

وأوضح "جميعة" أنه جرى الدفع بـ 4 سيارات إسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المتوفين والمصابين إلى مستشفى جرجا العام.