بين 50 و115 جنيهًا.. أسعار ومكونات "شنطة رمضان" في 7 سلاسل تجارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- دينا خالد:

مع اقتراب شهر رمضان، تُعد المتاجر الكبيرة، شنط متنوعة لاحتياجات الشهر الكريم، والتي يقبل على شرائها الكثيرون من أجل تقديمها كهدايا للمقربين أو المحتاجين، أو حتى لاستخدامهم الشخصي.

وتختلف أسعار الشنط رمضان بحسب كميات وأنواع وأحجام السلع التي تحتوي عليها، وكذلك بحسب كل متجر، حيث تتراوح الأسعار ببن 50 و115 جنيها.

يقدم الخليج 365 في هذا التقرير أسعار ومكونات شنط رمضان، في 7 متاجر شهيرة في القاهرة.

1- ألفا ماركت:

سعر الشنطة 94 جنيهًا

المكونات:

كيلو أرز

كيلو سكر ألفا

لفة قمر الدين مصري 400 جرام

مكرونة هنية 400 جرام

شاي بروك بوند ناعم 40 جرامًا

شاي السلام ناعم 40 جرامًا

زيت مرجانة 750 مللي جرامًا

سمن مرجانة 700 جرام

صلصة طماطم فودي 300 جرام

2- سوبر ماركت مترو:

سعر كرتونة رمضان: 75 جنيهًا

المكونات:

2 كيلو أرز اكسترا

كيلو سكر ريحانة

علبة سمنة روابي 750 جرامًا

1 زيت هنادي 750 مللي جرامًا

1 مكرونة فرن الملكة 400 جرام

2 مكرونة خواتم الملكة 400 جرام

1 ملح الخير

1 صلصة الشمس

1 شاي أهل مصر

3- سوبر ماركت أولاد رجب:

يقدم ثلاثة عروض هي كرتونة أهل الخير، وكرتونة أهل الكرم، وكرتونة العيلة.

سعر كرتونة الخير: 48.95 جنيه

المكونات:

كيلو أرز

كيلو سكر

كيس مكرونة 350 جرامًا

كيس صلصة 135 جرامًا

1 زيت خليط 600 مللي جرام

شاي ناعم 400 جرام

ظرف سمنة 350 جرامًا

كرتونة أهل الكرم:

سعر الكرتونة 59.95 جنيه

المكونات:

كيلو أرز

كيلو سكر

كيلو مكرونة

برطمان صلصة 300 جرام

1 زيت خليط 600 مللي جرام

شاي ناعم 400 جرام

كرتونة العيلة:

سعر الكرتونة 86.95 جنيه

المكونات:

علبة سمنة روابي 750 جرامًا

1 زيت خليط حلوة 750 مللي جرامًا

كيلو أرز أكسترا

كيلو سكر الأسرة

2 كيس مكرونة الملكة 400 جرام

برطمان صلصة جاردينو 320 جرامًا

1 شاي ناعم العروسة 100 جرام

تمر جاف فاخر 400 جرام

4- سوبر ماركت خير زمان:

يقدم خير زمان عرضين هما شنطة خير زمان، وكرتونة خير زمان

شنطة خير زمان:

سعر الشنطة 85 جنيهًا

المكونات:

2 كيلو أرز أبو الفتوح

كيلو سكر الأسرة

سمنة مرجانة 650 جرامًا

زيت مرجانة 750 مللي جرامًا

2 مكرونة فرن مكرونتو 350 جرامًا

2 مكرونة خواتم مكرونتو 350 جرامًا

كيس ملح الخير 400 جرام

صلصة الشمس 300 جرام

كرتونة خير زمان:

سعر الكرتونة 70 جنيهًا

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المكونات:

2 كيلو أرز الأميرة

كيلو سكر بهية

سمنة مرجانة 350 جرامًا

زيت هدية 750 مللي جرامًا

مكرونة فرن مكرونتو 350 جرامًا

2 مكرونة خواتم مكرونتو 350 جرامًا

كيس ملح الخير 400 جرام

صلصة الشمس 300 جرام

5- سوبر ماركت فتح الله:

يقدم فتح الله عرضين هما كرتونة الخير الأساسية، وكرتونة الخير المميزة.

كرتونة الخير الأساسية:

سعر الكرتونة 50 جنيهًا

المكونات:

كيلو أرز

كيلو سكر

1 مكرونة 300 جرام

زجاجة زيت خليط 800 مللي جرام

برطمان صلصة 370 جرامًا

كيس عدس أصفر

كرتونة الخير المميزة:

سعر الكرتونة 115 جنيهًا

المكونات:

علبة سمنة نباتي 700 جرام

زجاجة زيت خليط 800 مللي جرام

كيلو أرز

كيلو سكر

كيس مكرونة 300 جرام

كيلو بلح أسواني

برطمان صلصة 280 جرامًا

علبة فول مدمس 400 جرام

كيس جوز هند 250 جرامًا

كيس عدس 400 جرام

لفة قمر الدين 400 جرام

كيس زبيب 250 جرامًا

6- كارفور:

سعر الكرتونة: 49.95 جنيه

المكونات:

زجاجة زيت خليط 750 مللي

ظرف سمنة 350 جرامًا

2 مكرونة 350 جرامًا

كيس أرز 900 جرام

كيس فول 350 جرامًا

كيلو سكر

باكو شاي 40 جرامًا

7- هايبر وان:

يقدم هايبر عرضين هما كرتونة الخير الوسط، وكرتونة الخير الكبيرة.

كرتونة الخير الوسط:

سعر الكرتونة 69.95 جنيه

المكونات:

كيلو أرز

كيلو سكر

كيلو مكرونة

2 ظرف صلصة 50 جرامًا

زجاجة زيت خليط 600 مللي

ظرف سمن 500 جرام

باكو شاي ناعم 40 جرامًا

كيس فول 500 جرام

كرتونة الخير الكبيرة:

سعر كرتونة الخير الكبيرة 99.95 جنيه

المكونات:

2 كيلو أرز

2 كيلو سكر

3 كيس مكرونة 350 جرامًا

زجاجة زيت خليط 750مللي

سمن 350 جرامًا

2 شاي ناعم 40 جرامًا

3 ظرف صلصة 50 جرامًا

كيس فول 500 جرام

كيس عدس 500 جرام

كيلو بلح

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