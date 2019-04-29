بين 50 و115 جنيهًا.. أسعار ومكونات "شنطة رمضان" في 7 سلاسل تجارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- دينا خالد:
مع اقتراب شهر رمضان، تُعد المتاجر الكبيرة، شنط متنوعة لاحتياجات الشهر الكريم، والتي يقبل على شرائها الكثيرون من أجل تقديمها كهدايا للمقربين أو المحتاجين، أو حتى لاستخدامهم الشخصي.
وتختلف أسعار الشنط رمضان بحسب كميات وأنواع وأحجام السلع التي تحتوي عليها، وكذلك بحسب كل متجر، حيث تتراوح الأسعار ببن 50 و115 جنيها.
يقدم الخليج 365 في هذا التقرير أسعار ومكونات شنط رمضان، في 7 متاجر شهيرة في القاهرة.
1- ألفا ماركت:
سعر الشنطة 94 جنيهًا
المكونات:
كيلو أرز
كيلو سكر ألفا
لفة قمر الدين مصري 400 جرام
مكرونة هنية 400 جرام
شاي بروك بوند ناعم 40 جرامًا
شاي السلام ناعم 40 جرامًا
زيت مرجانة 750 مللي جرامًا
سمن مرجانة 700 جرام
صلصة طماطم فودي 300 جرام
2- سوبر ماركت مترو:
سعر كرتونة رمضان: 75 جنيهًا
المكونات:
2 كيلو أرز اكسترا
كيلو سكر ريحانة
علبة سمنة روابي 750 جرامًا
1 زيت هنادي 750 مللي جرامًا
1 مكرونة فرن الملكة 400 جرام
2 مكرونة خواتم الملكة 400 جرام
1 ملح الخير
1 صلصة الشمس
1 شاي أهل مصر
3- سوبر ماركت أولاد رجب:
يقدم ثلاثة عروض هي كرتونة أهل الخير، وكرتونة أهل الكرم، وكرتونة العيلة.
سعر كرتونة الخير: 48.95 جنيه
المكونات:
كيلو أرز
كيلو سكر
كيس مكرونة 350 جرامًا
كيس صلصة 135 جرامًا
1 زيت خليط 600 مللي جرام
شاي ناعم 400 جرام
ظرف سمنة 350 جرامًا
كرتونة أهل الكرم:
سعر الكرتونة 59.95 جنيه
المكونات:
كيلو أرز
كيلو سكر
كيلو مكرونة
برطمان صلصة 300 جرام
1 زيت خليط 600 مللي جرام
شاي ناعم 400 جرام
كرتونة العيلة:
سعر الكرتونة 86.95 جنيه
المكونات:
علبة سمنة روابي 750 جرامًا
1 زيت خليط حلوة 750 مللي جرامًا
كيلو أرز أكسترا
كيلو سكر الأسرة
2 كيس مكرونة الملكة 400 جرام
برطمان صلصة جاردينو 320 جرامًا
1 شاي ناعم العروسة 100 جرام
تمر جاف فاخر 400 جرام
4- سوبر ماركت خير زمان:
يقدم خير زمان عرضين هما شنطة خير زمان، وكرتونة خير زمان
شنطة خير زمان:
سعر الشنطة 85 جنيهًا
المكونات:
2 كيلو أرز أبو الفتوح
كيلو سكر الأسرة
سمنة مرجانة 650 جرامًا
زيت مرجانة 750 مللي جرامًا
2 مكرونة فرن مكرونتو 350 جرامًا
2 مكرونة خواتم مكرونتو 350 جرامًا
كيس ملح الخير 400 جرام
صلصة الشمس 300 جرام
كرتونة خير زمان:
سعر الكرتونة 70 جنيهًا
المكونات:
2 كيلو أرز الأميرة
كيلو سكر بهية
سمنة مرجانة 350 جرامًا
زيت هدية 750 مللي جرامًا
مكرونة فرن مكرونتو 350 جرامًا
2 مكرونة خواتم مكرونتو 350 جرامًا
كيس ملح الخير 400 جرام
صلصة الشمس 300 جرام
5- سوبر ماركت فتح الله:
يقدم فتح الله عرضين هما كرتونة الخير الأساسية، وكرتونة الخير المميزة.
كرتونة الخير الأساسية:
سعر الكرتونة 50 جنيهًا
المكونات:
كيلو أرز
كيلو سكر
1 مكرونة 300 جرام
زجاجة زيت خليط 800 مللي جرام
برطمان صلصة 370 جرامًا
كيس عدس أصفر
كرتونة الخير المميزة:
سعر الكرتونة 115 جنيهًا
المكونات:
علبة سمنة نباتي 700 جرام
زجاجة زيت خليط 800 مللي جرام
كيلو أرز
كيلو سكر
كيس مكرونة 300 جرام
كيلو بلح أسواني
برطمان صلصة 280 جرامًا
علبة فول مدمس 400 جرام
كيس جوز هند 250 جرامًا
كيس عدس 400 جرام
لفة قمر الدين 400 جرام
كيس زبيب 250 جرامًا
6- كارفور:
سعر الكرتونة: 49.95 جنيه
المكونات:
زجاجة زيت خليط 750 مللي
ظرف سمنة 350 جرامًا
2 مكرونة 350 جرامًا
كيس أرز 900 جرام
كيس فول 350 جرامًا
كيلو سكر
باكو شاي 40 جرامًا
7- هايبر وان:
يقدم هايبر عرضين هما كرتونة الخير الوسط، وكرتونة الخير الكبيرة.
كرتونة الخير الوسط:
سعر الكرتونة 69.95 جنيه
المكونات:
كيلو أرز
كيلو سكر
كيلو مكرونة
2 ظرف صلصة 50 جرامًا
زجاجة زيت خليط 600 مللي
ظرف سمن 500 جرام
باكو شاي ناعم 40 جرامًا
كيس فول 500 جرام
كرتونة الخير الكبيرة:
سعر كرتونة الخير الكبيرة 99.95 جنيه
المكونات:
2 كيلو أرز
2 كيلو سكر
3 كيس مكرونة 350 جرامًا
زجاجة زيت خليط 750مللي
سمن 350 جرامًا
2 شاي ناعم 40 جرامًا
3 ظرف صلصة 50 جرامًا
كيس فول 500 جرام
كيس عدس 500 جرام
كيلو بلح
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