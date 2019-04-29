رفع حالة التأهب الأمني في اليابان قبيل تنازل الإمبراطور عن العرش

رفعت السلطات اليابانية حالة التأهب الأمني في البلاد استعدادًا لبدء عصر جديد في اليابان عقب تنازل الإمبراطور أكيهيتو عن العرش لابنه الأكبر وولي العهد الأمير ناروهيتو، ليصبح الإمبراطور رقم 126 لليابان.
ذكرت شبكة يورونيوز الأوروبية، اليوم الإثنين، أن الشرطة عززت الإجراءات الأمنية في القصر
وسيتم منع وجود المواطنين في الساحة المقابلة للقصر خلال مراسم التنازل عن العرش، التي ستقام غدًا الثلاثاء، فيما أكد مسئول
ومع تنازل الإمبراطور أكيهيتو عن العرش، سيبدأ عصر جديد في اليابان بعد غدٍ ،الأربعاء، يطلق عليه "ريوا"، التي تعني "التناغم الجميل"، ليحل محل العصر الحالي، الذي يطلق عليه "هيسي"، الذي بدأ في الثامن من يناير عام 1989، وهو اليوم الذي تولى فيه الإمبراطور العرش.
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