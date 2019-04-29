مقتل 5 مدنيين في هجوم مسلح على كنيسة ببوركينا فاسو

أفادت قناة سكاي نيوز الإخبارية بمقتل خمسة مدنيين، اليوم الإثنين، في هجوم

ولم تتطرق القناة إلى مزيد من التفاصيل.

اليوم الإثنين، في هجوممسلح على كنيسة في بوركينا فاسو.ولم تتطرق القناة إلى مزيد من التفاصيل.

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