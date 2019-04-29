الرئيس الفلسطيني: لن نقبل استلام الأموال من إسرائيل منقوصة

قال رئيس دولة فلسطين محمود عباس "لن نقبل استلام الأموال (المقاصة) من إسرائيل منقوصة، خاصة أموال الشهداء والجرحى والأسرى، وغيرها"، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأضاف الرئيس عباس - خلال ترؤسه اليوم الإثنين، جلسة مجلس الوزراء في مدينة رام الله - إن "إسرائيل تحاول بكل الوسائل شرعنة الخصومات من أموالنا ولكن لن نقبل بذلك، مشددا على أن اسرائيل في النهاية ستعيد أموالنا بطريقتنا وليس بطريقتها".

وتابع عباس مخاطبا مجلس الوزراء "جئنا لنزوركم لنهنئكم بهذه المهمة

الصعبة، لكن بهمتكم ستكون سهلة، رغم أننا نواجه ظروفا استثنائية، وأرجو من الله أن تكونوا قادرين على هذا الحمل لمواجهة هذا الوضع الصعب".وأشار إلى أن إسرائيل تسرق أو تخصم أموال الشهداء والجرحى والأسرى، "علما بأن هناك اتفاقيات أن كل قرش يخصم يجب الاتفاق عليه من خلال الطواقم الفنية والمالية وغيرها لنناقش كل بند وبعدها نوافق أو لا نوافق".ولفت إلى أن "الوضع ما زال قائما، وبسببه لم نتمكن من صرف الرواتب بشكل كامل، وأتمنى على مواطنينا أن يصبروا قليلا، فنحن متعودون على ذلك ومررنا من قبل بظروف صعبة كما حدث عامي 1991-1992، ثم تكرر الأمر بعد تشكيل حماس أول حكومة عام 2006، والناس تحملت ذلك".وحول لقاء رئيس هيئة الشئون المدنية الوزير حسين الشيخ، وزير المالية الاسرائيلي موشيه كحلون، قال عباس "إن الشيخ التقى كحلون من أجل نقاش خصم أموال المقاصة"، مؤكدا أنهم يحاولون - بكل الوسائل - شرعنة الخصومات، خاصة الرواتب ومخصصات الشهداء، لكن هذا الموضوع لم ولن نقبل به مهما كلفنا هذا من ثمن".