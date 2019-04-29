موسكو: نعمل لتنسيق لقاء بين لافروف ووزير خارجية حكومة الوفاق الليبية

أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، العمل على تنسيق لقاء بين وزير الخارجية، سيرجي لافروف، ووزير خارجية حكومة الوفاق الوطني الليبية محمد سيالة.

وقال مصدر في الخارجية الروسية لوكالة أنباء سبوتنيك: "يجري العمل على هذا اللقاء، لكن لا يوجد تاريخ محدد بعد".

وصرح مصدر في حكومة الوفاق الوطني الليبية، لوكالة سبوتنيك أن الوزير، محمد الطاهر سيالة، سيتوجه يوم 29 أبريل، إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، يلتقي خلالها عددا من المسؤولين الروس لبحث الأوضاع التي تشهدها الساحة الليبية.

وأعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي فيرشينين، الأربعاء الماضي، أن موسكو تدعو لوقف إطلاق النار في ليبيا واستئناف الحوار، معربا عن دعمها للوساطة الأممية لحل الأزمة.

في السياق ذاته، أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن الكرملين لا يخطط لعقد لقاء مع وزير خارجية حكومة الوفاق الوطني الليبية، محمد الطاهر سيالة، الذي يصل إلى موسكو اليوم.

وأجاب بيسكوف بالنفي على سؤال الصحفيين عما إذا كان الكرملين يخطط لعقد لقاء

مع وزير خارجية حكومة الوفاق الوطني الليبية، محمد الطاهر سيالة، الذي يزور موسكو اليوم لبحث الموقف الراهن في البلاد والتصعيد العسكري في العاصمة طرابلس، قائلا: "لا".وأعلنت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، ليل الرابع من أبريل الجاري، إطلاق عملية لتحرير العاصمة طرابلس، والتي تتواجد فيها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة، فايز السراج.وتعاني ليبيا، منذ التوصل لاتفاق الصخيرات في 2015، انقساما حادا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش الوطني بقيادة حفتر، بينما يدير المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة السراج غربي البلاد، وهي الحكومة المعترف بها دوليا، إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.