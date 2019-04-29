واشنطن تنفي رصد الحرس الثوري الإيراني لحاملة طائرات أمريكية بالخليج

نفت مسئولة أمريكية مزاعم إحدى وكالات الأنباء الإيرانية حول رصد الحرس الثوري الإيراني لحاملة طائرات أمريكية في الخليج بواسطة طائرة مسيرة، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقالت المتحدثة باسم القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية كلوي مورجان، إن حاملة الطائرات الأمريكية "يو أس أس دوايت أيزنهاور" التي ظهرت في مقطع فيديو نشرته وكالة أنباء إيرانية لم تذهب

كانت إحدى الوكالات الإيرانية قد ذكرت في تقرير لها أنها حصلت على مقطع الفيديو من القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني ويظهر المقطع طائرة مسيرة تحلق فوق حاملة الطائرات وطائرة حربية أخرى، دون أن تذكر توقيت تصوير المقطع.

الأمريكية كلوي مورجان، إن حاملة الطائرات الأمريكية "يو أس أس دوايت أيزنهاور" التي ظهرت في مقطع فيديو نشرته وكالة أنباء إيرانية لم تذهبإلى الخليج منذ عام 2016.كانت إحدى الوكالات الإيرانية قد ذكرت في تقرير لها أنها حصلت على مقطع الفيديو من القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني ويظهر المقطع طائرة مسيرة تحلق فوق حاملة الطائرات وطائرة حربية أخرى، دون أن تذكر توقيت تصوير المقطع.

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