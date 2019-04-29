فرنسا.. توقيف أشخاص خططوا لهجوم "كبير" على قوات الأمن

أعلنت فرنسا، اليوم الاثنين، توقيفها أشخاص خططوا لهجوم إرهابي وصفته السلطات بـ"الكبير" ضد قوات الأمن، وفقصا لوكالة أنباء سبوتنيك.
قالت النيابة العامة في باريس، إنها تجري تحقيقا موسعا، حول ما وصفته بـ"عصابة أشرار إرهابية إجرامية" خططت لهجوما على قوات الأمن.
وقالت النيابة إنها أصدرت أوامر بتوقيف 4 أشخاص، من بينهم، شخص قاصر محكوم عليه سابقا
وكان هذا القاصر قد وضع في مركز تعليمي في إطار عامي المراقبة، وفق النيابة العامة التي أكدت معلومات عدة وسائل إعلامية. وقال مصدر مقرّب من التحقيق إنّ الاشخاص الثلاثة
وقال وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير إن الشرطة أحبطت عملا إرهابيا وتحتجز أربعة مشتبه بهم.
وذكر مصدر أمني أن المحتجزين الأربعة اعتقلوا للاشتباه في حيازتهم أسلحة "بغرض ارتكاب عمل إرهابي".
وقال وزير الداخلية للصحفيين أيضا "لدينا ما يكفي من الأدلة التي تدفعنا للاعتقاد بأنه كان يجري التخطيط لهجوم كبير".
وبدأت نيابة باريس التحقيق التمهيدي في 1 فبراير الماضي، وأوكلت التحريات والتحقيقات إلى الإدارة العامة للأمن الداخلي.
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