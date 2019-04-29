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الدفاع الروسية ترصد 26 انتهاكًا للهدنة في سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد خلال الـ24 ساعة الماضية 3 انتهاكات لنظام وقف العمليات العسكرية، ورصد الجانب التركي 23 انتهاكًا، وفقًا لوكالة انباء الشرق الأوسط.
وذكر بيان للدفاع الروسية اليوم الاثنين أن هذه الانتهاكات وقعت في محافظات حماه وإدلب وحلب واللاذقية .وأوضح أن مركز المصالحة الروسي بين

الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين في سوريا نفذ خلال 24 ساعة الماضية عمليتين إنسانيتين اثنتين ، تم خلالهما إيصال 500 سلة غذائية بوزن إجمالي 2.165 طن إلى بلدة مسربة بريف دمشق و500 سلة غذائية أخرى بوزن إجمالي 2.165 طن إلى قرية معرين الجبل بريف
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حماة.
وأضاف البيان أنه بشكل عام تم تنفيذ 2106 عمليات إنسانية بوزن إجمالي من المساعدات الإنسانية بلغ 3351.37 طن. وأشار إلى أنه خلال الــ24 ساعة الماضية لم يتم توقيع أي اتفاقيات حول انضمام مراكز سكنية جديدة إلى نظام وقف العمليات العسكرية،حيث يبلغ عدد المراكز السكنية المنضمة إلى هذا النظام حاليا 2518 مركزًا.
وأكد البيان أيضا أنه لم يتغير عدد الفصائل المسلحة، التي أعلنت عن قبولها تنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية ،وهو 234 فصيلًا حاليًا.
 
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