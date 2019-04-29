اعتقال 4 أشخاص يشتبه في تخطيطهم للهجوم على قوات الأمن بفرنسا

أعلنت النيابة العامة بالعاصمة الفرنسية باريس اعتقال 4 أشخاص يشتبه بتورطهم في التخطيط للهجوم على قوات الأمن الفرنسية وذلك في إطار تحقيق مفتوح في قضية عصابة أشرار إرهابية إجرامية، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وذكرت المصادر اليوم الاثنين أن من بين المتهمين قاصر محكوم عليه سابقا بالسجن

وكان المتهم القاصر قد وضع في مركز تعليمي في إطار عامي المراقبة ، وفقا للنيابة العامة التي أكدت معلومات عدة وسائل إعلامية.

إرهابية إجرامية، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.وذكرت المصادر اليوم الاثنين أن من بين المتهمين قاصر محكوم عليه سابقا بالسجنثلاث سنوات، منها عامان مع وقف التنفيذ والخضوع للمراقبة، وذلك لمحاولته التوجه إلى سوريا.وكان المتهم القاصر قد وضع في مركز تعليمي في إطار عامي المراقبة ، وفقا للنيابة العامة التي أكدت معلومات عدة وسائل إعلامية.

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