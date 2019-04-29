الكويت تعرب عن قلقها بشأن التهديدات الإيرانية بإغلاق مضيق هرمز

أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن قلقها إزاء التهديدات الإيرانية بإغلاق مضيق هرمز، مشيرة إلى ضرورة أن يسود العقل والحكمة والسلام في هذه المنطقة الحيوية من العالم.

وقال نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله - في تصريح على هامش مشاركته في حفل بعثة المنظمة الدولية للهجرة، بمناسبة مرور 25 عاما على الشراكة مع الكويت، والذي أقيم في مبنى الشيخ صباح الأحمد (بيت الأمم المتحدة) - "نحن ننظر بقلق لهذه التهديدات، ونتطلع دائما إلى أن ننأى بمنطقتنا

عن هذا التوتر".وحول المواطنين الكويتيين الاثنين المختفيين على الحدود البحرية الكويتية - الإيرانية، أوضح الجارالله أنهما متواجدان في منطقة (بوشهر) الإيرانية، وربما تتم محاكمتهما بسبب دخولهما المياه الإقليمية بالخطأ، مضيفا: "إننا على قناعة بالإفراج عنهما بأسرع وقت، ونشكر السلطات الإيرانية على تجاوبها، وإبلاغ الكويت بالمستجدات حولهما أولا بأول".وفيما يتعلق بزيارة رئيس الوزراء العراقي إلى الكويت، أكد نائب وزير الخارجية الكويتي، أنهلم يتحدد موعد للزيارة حتى الآن، مشددا في الوقت نفسه على تطلع الكويت لتلك الزيارة في أسرع وقت، لما فيها من مصلحة للبلدين الشقيقين.وبشأن ملف الأسرى والمفقودين الكويتيين، بعد إحالته إلى وزارة الخارجية الكويتية، قال الجارالله إن اختصاصات ومهام اللجنة الوطنية الكويتية للأسرى والمفقودين، أحيلت إلى وزارة الخارجية منذ أيام؛ حيث تتولى الخارجية الملف، مشيرا إلى قيامها بالاتصال بذوي الأسرى والمفقودين، لتحديث البيانات ومتابعة التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع.وأضاف أن البحث عن رفات المفقودين ما زال مستمرًا، وفقا للآليات الأممية، مؤكدا عدم توقف البحث في ظل التنسيق القائم بين اللجنة الوطنية الكويتية، والجانب العراقي والصليب الأحمر.