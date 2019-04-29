قتلى في هجوم على كنيسة ببوركينا فاسو

قتل خمسة أشخاص أحدهم قس في هجوم استهدف كنيسة في سيلغادجي في إقليم سوم بشمال بوركينا فاسو، في أول اعتداء على كنيسة في هذا البلد الذي يشهد هجمات انتحارية متكررة. بحسب ما أعلنت مصادر أمنية محلية.

وقال مصدر أمني إن "أفراداً مسلحين مجهولين هاجموا الكنيسة البروتستانتية في سيلغادجي ما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص وقس". وأضاف أن "أربعة أشخاص آخرين فقدوا".