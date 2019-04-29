ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات إندونيسيا إلى 29 قتيلاً

قالت وكالة إدارة الكوارث في إندونيسيا، اليوم الإثنين، إن انهيارات أرضية وسيولاً ،وقعت بسبب هطول أمطار غزيرة، أسفرت عن مقتل 29 شخصاً على الأقل فيما لجأ الآلاف لمراكز الإيواء وسط مخاوف من انتشار الأمراض.

وأضافت الوكالة أن أكثر من عشرة أشخاص في عداد المفقودين، بعد أن هطلت أمطار غزيرة على إقليم بنجكولو، الذي يقع جنوب غرب جزيرة سومطرة يومي الجمعة والسبت الماضيين.

ولحقت أضرار بمئات المباني إضافة إلى الطرق والجسور، فيما عزلت الانهيارات الأرضية منطقتين على الرغم من انحسار مياه السيول في بعض الأماكن.

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ويحتاج القرويون المشردون بسبب السيول والانهيارات الأرضية إلى خيام وقوارب وغذاء ومياه كما يتطلب بناء جسور مؤقتة الاستعانة بمعدات ثقيلة. وحذرت السلطات من احتمال انتشار الأمراض بسبب نقص المياه النظيفة.

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والفيضانات والانهيارات الأرضية أمر معتاد في إندونيسيا خاصة في موسم الأمطار الموسمية بين أكتوبر إبريل، عندما تهطل الأمطار على مساحات واسعة من الأرخبيل الواقع في جنوب شرق آسيا.

وأدت فيضانات في أنحاء من العاصمة جاكرتا هذا الأسبوع إلى مقتل شخصين على الأقل وأجبرت أكثر من ألفين آخرين على الفرار من منازلهم.

