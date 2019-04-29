قوات الاحتلال تعتقل 20 فلسطينياً من الضفة

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، 20 فلسطينياً خلال حملة دهم وتفتيش في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، فيما أطلق جنود الاحتلال النيران صوب الأراضي الزراعية المتاخمة للسياج الأمني مع قطاع غزة.

واندلعت مواجهات في قرية النبي صالح ومخيم الجلزون برام الله، كما اندلعت مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال في حي كفر سابا بمدينة قلقيلية تزامناً مع دهم وتفتيش عدة منازل. اقرأ أيضاً... إصابة 27 فلسطينياً في مواجهات مع الاحتلال

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